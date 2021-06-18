Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к противостоянию и диалогу с США

КНДР должна быть готова как к ведению диалога с властями США, так и к возможному противостоянию с Вашингтоном. Об этом заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.

Как уточняется, лидер КНДР в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи изложил стратегию и определил направление политики, которую необходимо поддерживать в отношении Штатов. Ким Чен Ын уточнил, что "для защиты достоинства", "обеспечения пользы от развития" государства, и "надёжной гарантии мирной обстановки и безопасности страны" необходимо "быть готовыми и к диалогу, и к противостоянию". При этом он подчеркнул, что особенно следует быть готовыми именно к конфронтации.