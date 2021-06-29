В МИД Чехии признали незаконными попытки отнять землю Посольства России в Праге

Посольство РФ в Праге законно использует выделенную ему территорию, и требования городских муниципальных властей об освобождении полгектара земли не имеют юридических оснований. Об этом сообщается в письме МИД Чехии, передаёт газета Mlada fronta Dnes.

Отмечается, что в 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса на договорной основе перевело участок, где располагается часть парка "Стромовка", в вечное бесплатное пользование советского посольства.

"Это произошло на основе постановления Правительства ЧССР от 17 сентября 1970 года", — говорится в письме, направленном главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижински.