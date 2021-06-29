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В МИД Чехии признали незаконными попытки отнять землю Посольства России в Праге

Выполнение требований властей столицы привело бы к нарушению международного права, пояснили в ведомстве.

29 июня, 13:07
<p>Посольство России в Праге. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/embruscz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">embruscz</a></p>

Посольство России в Праге. Фото © Instagram / embruscz

Посольство РФ в Праге законно использует выделенную ему территорию, и требования городских муниципальных властей об освобождении полгектара земли не имеют юридических оснований. Об этом сообщается в письме МИД Чехии, передаёт газета Mlada fronta Dnes.

Отмечается, что в 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса на договорной основе перевело участок, где располагается часть парка "Стромовка", в вечное бесплатное пользование советского посольства.

"Это произошло на основе постановления Правительства ЧССР от 17 сентября 1970 года", — говорится в письме, направленном главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижински.

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Россия, как правопреемница СССР, имеет право использовать участок для размещения там дипломатического представительства, а выполнение требований привело бы к нарушению международного права, уточнили в чешском МИД.

Напомним, ранее староста района Прага-7 Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу. В МИД России в свою очередь напомнили о чешской недвижимости в центре Москвы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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