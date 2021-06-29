В МИД Чехии признали незаконными попытки отнять землю Посольства России в Праге
Выполнение требований властей столицы привело бы к нарушению международного права, пояснили в ведомстве.
Посольство России в Праге. Фото © Instagram / embruscz
Посольство РФ в Праге законно использует выделенную ему территорию, и требования городских муниципальных властей об освобождении полгектара земли не имеют юридических оснований. Об этом сообщается в письме МИД Чехии, передаёт газета Mlada fronta Dnes.
Отмечается, что в 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса на договорной основе перевело участок, где располагается часть парка "Стромовка", в вечное бесплатное пользование советского посольства.
"Это произошло на основе постановления Правительства ЧССР от 17 сентября 1970 года", — говорится в письме, направленном главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижински.
Россия, как правопреемница СССР, имеет право использовать участок для размещения там дипломатического представительства, а выполнение требований привело бы к нарушению международного права, уточнили в чешском МИД.
Напомним, ранее староста района Прага-7 Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу. В МИД России в свою очередь напомнили о чешской недвижимости в центре Москвы.
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