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"Зашугала всех": Юные гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера из скандального видео со шпагатами в поезде

Сейчас героиня ролика находится в больнице, а руководство спортшколы и Следственный комитет проводят проверки.

29 июня, 13:01
<p>Тренер Татьяна С. Фото © Соцсети</p>

Тренер Татьяна С. Фото © Соцсети

Тренер по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна С. всегда вела себя со своими воспитанницами по-хамски, оскорбляла их и кричала, заставляя работать через боль. Это продолжалось, даже несмотря на то что занимающиеся у неё девочки жаловались родителям и говорили, что больше не хотят ходить на тренировки. Как рассказала Лайфу Ольга, чья дочь бросила гимнастику из-за этого специалиста, она просто всех запугала.

"Моя дочь ходила к ней на тренировки, когда ей было 6–7 лет, наверное. Тренер её неоднократно обижала, оскорбляла. Всегда тюкала. Я как-то пришла, спросила: "Почему вы её обзываете?" А она: "Я её не обзывала, вы что?" Хотя там все девочки, которые постарше, они всё это прекрасно слышали. Тренер жёсткая, зашугала всех. Дети боятся её", — сказала Ольга.

Её слова также подтверждает гимнастка Елизавета, занимавшаяся у других преподавателей, однако наблюдавшая за методами работы Татьяны. По словам спортсменки, она никогда не верила детям, если те жаловались на боль, и оскорбляла их.

"А что ты плачешь?!": Пьяный тренер заставила юных гимнасток тянуть шпагаты на верхней полке поезда, обзывая их дебилками и идиотками

"А что ты плачешь?!": Пьяный тренер заставила юных гимнасток тянуть шпагаты на верхней полке поезда, обзывая их дебилками и идиотками

"Всегда кричала на детей. Заставляла заниматься через боль. Со мной так не обращались. Да, тренеры были жёсткие, но такого себе не позволяли", — объяснила девушка.

Ольга в свою очередь добавила, что занимающиеся у тренера девочки постоянно жалуются родителям на отношение к ним и не хотят продолжать ходить на тренировки. Специалисту несколько раз указывали на неподобающее поведение, однако она могла наорать даже на родителей, обвинив их в плохом воспитании детей.

Инцидент в поезде произошёл, когда тренер с детьми возвращалась с всероссийских соревнований из Сочи, где одна спортсменка заняла третье место, а вторая — шестое. Очевидцы после случившегося написали письмо на имя директора спортивной школы, в которой работает женщина. Руководитель спортшколы "Олимпик" Ирина Васильева уточнила Лайфу, что сейчас специальная комиссия ведёт служебное расследование инцидента, а сама тренер находится в больнице. При этом точную причину попадания туда директор объяснить не смогла, но и не опровергла, что всё могло случиться из-за скандала.

"Я не готова ответить, что она попала туда из-за скандала. Возможно, погода у нас жаркая. Возможно — просто здоровье. Создана комиссия, ведётся служебное расследование. Когда Татьяна Петровна выйдет из больницы, она объяснит, что произошло", — сказала Васильева, добавив, что сейчас общается с родителями, которые неоднозначно реагируют на произошедшее.

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

Как заметила Лайфу уполномоченная по правам ребёнка Саратовской области Татьяна Загородная, если факт пьянства тренера во время поездки будет установлен, то женщина должна быть уволена. Её поведение в поезде, а также издевательства и оскорбления недопустимы, ведь родители доверяют ей своих детей. Однако на данном этапе, пока идёт расследование, она не может давать каких-либо оценок. Проверку также начало Краснодарское управление Следственного комитета на транспорте. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве тренер-аферист соблазнял мужчин и женщин, а потом вытягивал из них миллионы рублей. Он просил крупные суммы в долг то на операцию матери, то на новый бизнес-проект или ипотечный платёж. А когда выкачивать из "возлюбленных" было уже нечего, молодой человек исчезал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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