Тренер по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна С. всегда вела себя со своими воспитанницами по-хамски, оскорбляла их и кричала, заставляя работать через боль. Это продолжалось, даже несмотря на то что занимающиеся у неё девочки жаловались родителям и говорили, что больше не хотят ходить на тренировки. Как рассказала Лайфу Ольга, чья дочь бросила гимнастику из-за этого специалиста, она просто всех запугала.

"Моя дочь ходила к ней на тренировки, когда ей было 6–7 лет, наверное. Тренер её неоднократно обижала, оскорбляла. Всегда тюкала. Я как-то пришла, спросила: "Почему вы её обзываете?" А она: "Я её не обзывала, вы что?" Хотя там все девочки, которые постарше, они всё это прекрасно слышали. Тренер жёсткая, зашугала всех. Дети боятся её", — сказала Ольга.

Её слова также подтверждает гимнастка Елизавета, занимавшаяся у других преподавателей, однако наблюдавшая за методами работы Татьяны. По словам спортсменки, она никогда не верила детям, если те жаловались на боль, и оскорбляла их.

"Всегда кричала на детей. Заставляла заниматься через боль. Со мной так не обращались. Да, тренеры были жёсткие, но такого себе не позволяли", — объяснила девушка.

Ольга в свою очередь добавила, что занимающиеся у тренера девочки постоянно жалуются родителям на отношение к ним и не хотят продолжать ходить на тренировки. Специалисту несколько раз указывали на неподобающее поведение, однако она могла наорать даже на родителей, обвинив их в плохом воспитании детей.

Инцидент в поезде произошёл, когда тренер с детьми возвращалась с всероссийских соревнований из Сочи, где одна спортсменка заняла третье место, а вторая — шестое. Очевидцы после случившегося написали письмо на имя директора спортивной школы, в которой работает женщина. Руководитель спортшколы "Олимпик" Ирина Васильева уточнила Лайфу, что сейчас специальная комиссия ведёт служебное расследование инцидента, а сама тренер находится в больнице. При этом точную причину попадания туда директор объяснить не смогла, но и не опровергла, что всё могло случиться из-за скандала.

"Я не готова ответить, что она попала туда из-за скандала. Возможно, погода у нас жаркая. Возможно — просто здоровье. Создана комиссия, ведётся служебное расследование. Когда Татьяна Петровна выйдет из больницы, она объяснит, что произошло", — сказала Васильева, добавив, что сейчас общается с родителями, которые неоднозначно реагируют на произошедшее.

Как заметила Лайфу уполномоченная по правам ребёнка Саратовской области Татьяна Загородная, если факт пьянства тренера во время поездки будет установлен, то женщина должна быть уволена. Её поведение в поезде, а также издевательства и оскорбления недопустимы, ведь родители доверяют ей своих детей. Однако на данном этапе, пока идёт расследование, она не может давать каких-либо оценок. Проверку также начало Краснодарское управление Следственного комитета на транспорте. По её результатам будет принято процессуальное решение.