Федуна ввели в заблуждение перед подписанием допсоглашения с бывшим гендиректором "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подписал дополнительное соглашение по контракту с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым в связи с тем, что был введён в заблуждение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы.

"Дополнительное соглашение подписано мной, как председателем совета директоров, в связи с тем, что я был введён в заблуждение по двум пунктам трудового договора", — говорится в письменном обращении Федуна, поступившем в суд.

Представитель "Спартака" в ходе заседания не стал уточнять, кем именно был введён в заблуждение Федун.

"Не могу пояснить за третью сторону. Его право — давать письменные заявления в суд", — сказал он.

В середине июня Октябрьский районный суд города Уфы обязал столичный клуб полностью выплатить Газизову выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Подобные условия были указаны в дополнительном соглашении по контракту. Из этой суммы "Спартак" выплатил только 100 миллионов.