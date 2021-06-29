Федуна ввели в заблуждение перед подписанием допсоглашения с бывшим гендиректором "Спартака"
Ранее Октябрьский районный суд города Уфы обязал столичный клуб полностью выплатить своему бывшему руководителю выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подписал дополнительное соглашение по контракту с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым в связи с тем, что был введён в заблуждение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы.
"Дополнительное соглашение подписано мной, как председателем совета директоров, в связи с тем, что я был введён в заблуждение по двум пунктам трудового договора", — говорится в письменном обращении Федуна, поступившем в суд.
Представитель "Спартака" в ходе заседания не стал уточнять, кем именно был введён в заблуждение Федун.
"Не могу пояснить за третью сторону. Его право — давать письменные заявления в суд", — сказал он.
В середине июня Октябрьский районный суд города Уфы обязал столичный клуб полностью выплатить Газизову выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Подобные условия были указаны в дополнительном соглашении по контракту. Из этой суммы "Спартак" выплатил только 100 миллионов.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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