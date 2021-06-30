Смерть режиссёра клипов певицы МакSим Вадима Шатрова повергла в шок музыкантов из его окружения, болезнь развивалась слишком стремительно. Об этом рассказала лидер группы "Мельница" Наталья О’Шей, также известная как Хелависа.

"Вадим сгорел буквально меньше чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из "Фейсбука", когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно", — рассказала Наталья О’Шей в беседе с Пятым каналом.