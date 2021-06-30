НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сгорел меньше чем за неделю": Раскрыты подробности смерти от ковида режиссёра клипов МакSим Вадима Шатрова

Коллеги умершего предполагают, что у него был индийский штамм коронавируса. Прививку Шатров сделать не успел.

30 июня, 03:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=10159486934719461&set=a.470959959460" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вадим Шатров</a></p>

Фото © Facebook / Вадим Шатров

Смерть режиссёра клипов певицы МакSим Вадима Шатрова повергла в шок музыкантов из его окружения, болезнь развивалась слишком стремительно. Об этом рассказала лидер группы "Мельница" Наталья О’Шей, также известная как Хелависа.

Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса в 45 лет

Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса в 45 лет

"Вадим сгорел буквально меньше чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из "Фейсбука", когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно", рассказала Наталья О’Шей в беседе с Пятым каналом.

Артистка добавила, что у Шатрова было поражено 85% лёгких. Говоря о творчестве режиссёра, О'Шей отметила его "невероятно прогрессивное видение". Именно Шатров снял для "Мельницы" самый успешный клип "Дороги".

У находящейся на ЭКМО певицы МакSим обнаружили новую болезнь

У находящейся на ЭКМО певицы МакSим обнаружили новую болезнь

Напомним, что певица Максим в эти дни также борется за свою жизнь. Артистку положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса

сегодня в 02:24

"Я борюсь, всё нормально": Вдова Грачевского рассказала о последнем разговоре с режиссёром

23 июня, 18:58

Украинская компания уволила сотрудника за поддержку рэпера Басты

сегодня в 00:06

В Гидрометцентре назвали регионы, куда придёт аномальная жара

сегодня в 03:28

"Дотянули до драмы": Андрей Шевченко объяснил, за счёт чего Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 Евро-2020

сегодня в 02:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1