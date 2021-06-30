"Сгорел меньше чем за неделю": Раскрыты подробности смерти от ковида режиссёра клипов МакSим Вадима Шатрова
Коллеги умершего предполагают, что у него был индийский штамм коронавируса. Прививку Шатров сделать не успел.
Фото © Facebook / Вадим Шатров
Смерть режиссёра клипов певицы МакSим Вадима Шатрова повергла в шок музыкантов из его окружения, болезнь развивалась слишком стремительно. Об этом рассказала лидер группы "Мельница" Наталья О’Шей, также известная как Хелависа.
"Вадим сгорел буквально меньше чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из "Фейсбука", когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно", — рассказала Наталья О’Шей в беседе с Пятым каналом.
Артистка добавила, что у Шатрова было поражено 85% лёгких. Говоря о творчестве режиссёра, О'Шей отметила его "невероятно прогрессивное видение". Именно Шатров снял для "Мельницы" самый успешный клип "Дороги".
Напомним, что певица Максим в эти дни также борется за свою жизнь. Артистку положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.
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