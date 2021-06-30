Семейная пара из Санкт-Петербурга пропала на яхте в Атлантическом океане. Олег Гирсон и Елена Соколова исчезли при переходе с Канарских островов (Испания) в сторону острова Мадейра (Португалия). Родные пары в соцсетях сообщают, что яхтсмены не выходят на связь с 3 июня.

31 мая после недели ожидания благоприятной погоды на Канарских островах яхтсмены отправились по маршруту от Гран-Канарии в сторону Мадейры и затем к Гибралтарскому проливу. Интернет-связи на яхте не было, только мобильные телефоны. Олег Гирсон поддерживал связь со своим другом, который передавал ему навигационную информацию. Последние фотографии и видео на своей странице в соцсети мужчина опубликовал 31 мая — ещё с Канарских островов.

"По времени идти им 1,5–2 недели до Гибралтарского пролива, да и Лена говорила, что продуктов они заготовили на две недели, так как решили, что дойдут быстро, но связи с ними до сих пор нет", — написала на странице во "ВКонтакте" дочь Олега Гирсона Нина.

Родные пары уже сообщили о её пропаже в полицию Канарских и Азорских островов, также они сделали запрос на Мадейру. В ближайшее время родственники намерены подать заявление о международном розыске, сообщает "Фонтанка".

Олегу Гирсону скоро будет 56 лет, он опытный яхтсмен, Елене Соколовой исполнилось 62 года. Пара около пяти лет вместе путешествует на яхте "Визит" — ходит под регистрационным номером Р 4308 ФН. Родные отмечают, что путешественники и раньше могли некоторое время не выходить на связь, однако это длилось максимум полторы недели.