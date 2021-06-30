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Жертвами адской жары в Канаде могли стать более 100 человек

Температура воздуха там установила рекорд, поднявшись до 49 градусов по Цельсию.

30 июня, 01:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ScottDuncanWX/status/1409737823943528448" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ScottDuncanWX</a></p>

Фото © Twitter / ScottDuncanWX

Свыше 100 человек могли умереть в различных городах канадской провинции Британская Колумбия из-за аномально жаркой погоды за последние двое суток. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что в полицию таких городов, как Ванкувер, Барнаби и Суррей, поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан за последние 48 часов. Предположительно, они стали жертвами аномальной жары. Многие из умерших были пенсионерами.

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Самыми жаркими днями недели в Британской Колумбии стали воскресенье и понедельник. Так, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 километрах от Ванкувера, температура воздуха поднялась до 47,9 градуса Цельсия, однако уже во вторник этот рекорд был обновлён - 49 градусов Цельсия.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре ещё и в июле.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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