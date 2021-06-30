Жертвами адской жары в Канаде могли стать более 100 человек

Свыше 100 человек могли умереть в различных городах канадской провинции Британская Колумбия из-за аномально жаркой погоды за последние двое суток. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что в полицию таких городов, как Ванкувер, Барнаби и Суррей, поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан за последние 48 часов. Предположительно, они стали жертвами аномальной жары. Многие из умерших были пенсионерами.