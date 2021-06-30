Жертвами адской жары в Канаде могли стать более 100 человек
Температура воздуха там установила рекорд, поднявшись до 49 градусов по Цельсию.
Фото © Twitter / ScottDuncanWX
Свыше 100 человек могли умереть в различных городах канадской провинции Британская Колумбия из-за аномально жаркой погоды за последние двое суток. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Отмечается, что в полицию таких городов, как Ванкувер, Барнаби и Суррей, поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан за последние 48 часов. Предположительно, они стали жертвами аномальной жары. Многие из умерших были пенсионерами.
Самыми жаркими днями недели в Британской Колумбии стали воскресенье и понедельник. Так, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 километрах от Ванкувера, температура воздуха поднялась до 47,9 градуса Цельсия, однако уже во вторник этот рекорд был обновлён - 49 градусов Цельсия.
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