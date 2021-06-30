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Глава МИД Германии проспорил британскому коллеге ящик пива

Дипломаты заключили пари на результат игры сборных на Евро-2020.

30 июня, 01:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DominicRaab/status/1409870492891332608/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DominicRaab</a></p>

Фото © Twitter / DominicRaab

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными Германии и Англии в 1/8 финала Евро-2020.

"Мой коллега и я согласны почти во всём, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем (29 июня) матче на стадионе "Уэмбли", — поделился этим в "Твиттере" глава немецкого МИД.

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Политик уточнил, что проигравший покупает победителю ящик пива.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 Англия переиграла Германию со счётом 2:0, так что теперь Маас должен Раабу ящик пива. В четвертьфинале англичане сыграют с командой Украины, ранее победившей Швецию. Пока не известно, будет ли глава британского МИД спорить на результат игры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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