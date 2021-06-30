Глава МИД Германии проспорил британскому коллеге ящик пива

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными Германии и Англии в 1/8 финала Евро-2020.

"Мой коллега и я согласны почти во всём, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем (29 июня) матче на стадионе "Уэмбли", — поделился этим в "Твиттере" глава немецкого МИД.

Политик уточнил, что проигравший покупает победителю ящик пива.