Глава МИД Германии проспорил британскому коллеге ящик пива
Дипломаты заключили пари на результат игры сборных на Евро-2020.
Фото © Twitter / DominicRaab
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными Германии и Англии в 1/8 финала Евро-2020.
"Мой коллега и я согласны почти во всём, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем (29 июня) матче на стадионе "Уэмбли", — поделился этим в "Твиттере" глава немецкого МИД.
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Политик уточнил, что проигравший покупает победителю ящик пива.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 Англия переиграла Германию со счётом 2:0, так что теперь Маас должен Раабу ящик пива. В четвертьфинале англичане сыграют с командой Украины, ранее победившей Швецию. Пока не известно, будет ли глава британского МИД спорить на результат игры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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