"Ставят палки в свои же колёса": Китайцев привело в недоумение отношение немецких политиков к "Северному потоку – 2"
В Германии считают, если "Россия будет угрожать безопасности Украины", это может привести к закрытию проекта.
Фото © Nord Stream 2 AG
Читателей китайской газеты "Гуанча" привело в недоумение отношение немецких депутатов и представителей властных кругов к газопроводу "Северный поток – 2".
Ранее лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет заявил, что проект может быть закрыт в случае его использования "против Украины". Олаф Шольц, вице-канцлер, министр финансов и кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии Германии, также поддержал мнение, что, если "Россия будет угрожать безопасности Украины", это повлияет на работу "Северного потока – 2". А Анналена Бербок, кандидат от "зелёной" партии "Союз 90 / Зелёные", предложила и вовсе отменить этот проект, так как Москва якобы может использовать газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа".
"Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток – 2"?" — задал вопрос один из китайских читателей.
"Запад прыгнул в собственноручно вырытую яму", — поддержал предыдущего комментатора другой читатель.
"Летом говорит жёстко, зимой льстит. Суть политики Германии", — добавил ещё один комментатор.
"Самопожертвование Германии не спасёт Украину", — подытожил китайский пользователь.
Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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