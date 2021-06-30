Ранее лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет заявил, что проект может быть закрыт в случае его использования "против Украины". Олаф Шольц, вице-канцлер, министр финансов и кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии Германии, также поддержал мнение, что, если "Россия будет угрожать безопасности Украины", это повлияет на работу "Северного потока – 2". А Анналена Бербок, кандидат от "зелёной" партии "Союз 90 / Зелёные", предложила и вовсе отменить этот проект, так как Москва якобы может использовать газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа".