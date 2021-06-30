Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок
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Гватемала обратилась к России за возвратом средств, выплаченных за вакцину от коронавируса "Спутник V", в связи с задержками поставок препарата. Об этом сообщила глава Минздрава страны Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами.
"Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", — приводит слова Флорес газета Prensa Libre.
Министр добавила, что Гватемала направила соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В республике рассчитывают на ответ в течение пяти дней с момента его получения. Стоит отметить, что ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщал, что вакцина прибудет в страну в конце этой недели.
По данным местных СМИ, республика внесла 50-процентную предоплату за 16 миллионов доз вакцины в размере около 80 миллионов долларов. Отмечается, что пока Гватемала получила 160 тысяч доз препарата.
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