Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок

Гватемала обратилась к России за возвратом средств, выплаченных за вакцину от коронавируса "Спутник V", в связи с задержками поставок препарата. Об этом сообщила глава Минздрава страны Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами.

"Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", — приводит слова Флорес газета Prensa Libre.

Министр добавила, что Гватемала направила соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В республике рассчитывают на ответ в течение пяти дней с момента его получения. Стоит отметить, что ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщал, что вакцина прибудет в страну в конце этой недели.