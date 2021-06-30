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Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок

30 июня, 00:37

Фото © ТАСС / Zuma Wire

Гватемала обратилась к России за возвратом средств, выплаченных за вакцину от коронавируса "Спутник V", в связи с задержками поставок препарата. Об этом сообщила глава Минздрава страны Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами.

"Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", — приводит слова Флорес газета Prensa Libre.

Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Министр добавила, что Гватемала направила соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В республике рассчитывают на ответ в течение пяти дней с момента его получения. Стоит отметить, что ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщал, что вакцина прибудет в страну в конце этой недели.

По данным местных СМИ, республика внесла 50-процентную предоплату за 16 миллионов доз вакцины в размере около 80 миллионов долларов. Отмечается, что пока Гватемала получила 160 тысяч доз препарата.

Ранее в Аргентине обнаружили резкое снижение смертности от ковида благодаря "Спутнику V".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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