Украинская компания уволила сотрудника за поддержку рэпера Басты

Торгово-промышленная группа Fozzy Group опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с маркетинг-директором одного из стартапов Вячеславом Баранским, чьи полномочия ранее были приостановлены на время расследования, связанного с его высказываниями в Сети. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Как уточняется, компании не понравились заявления сотрудника в социальных сетях по поводу концертов российского рэпера Басты в Незалежной, против которого активно боролись украинские националисты. Баранский поддержал исполнителя, в частности написав: "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"? Также он высмеивал украинские вышиванки.

На данные записи внимание компании Fozzy Group обратил радикал и убийца Сергей Стерненко. Он выразил надежду на то, что "такое создание", то есть Баранского, уволят. После этого в Fozzy Group заявили, что их сотрудник сложил полномочия на время расследования, а позже сообщили, что мужчина и вовсе больше не работает в компании.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем и которые вызвали возмущение общественности. Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", — отмечается в заявлении.

Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты предложили за голову рэпера награду в размере тысячи долларов (около 75 тысяч рублей). "Охоту" на Басту объявил экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко.

Однако совсем недавно Баста приехал на Украину, чтобы дать несколько концертов. Так, он выступил в Киеве, но радикалы пытались сорвать выступление артиста. Как уточнялось, националисты "травили" зрителей дымовыми шашками. Тем не менее это не помешало мероприятию.