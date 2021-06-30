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Ракета "Союз-2" с грузовым кораблём "Прогресс" стартовала к МКС с Байконура

На станцию корабль доставит 470 кг топлива дозаправки, 40 кг баллонов с кислородом, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и порядка 1509 кг сухих грузов, в том числе различную аппаратуру, одежду, медицинские принадлежности и продукты для членов экипажа 65-й экспедиции.

29 июня, 23:41

Ракета "Союз-2" с грузовым кораблём "Прогресс" стартовала к МКС с Байконура. Видео © "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

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Стоит отметить, что это уже второй пуск российского корабля к МКС в 2021 году. В данный момент грузовик уже вышел на орбиту, стыковка со станцией запланирована в 04:02 по московскому времени.

На борту "Союза-2.1а" нанесена символика Чувашии и изображение космонавта Андрияна Николаева, родившегося в этом регионе. Также на головном обтекателе находится изображение, посвящённое 75-летию Ракетно-космической корпорации "Энергия".

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На МКС корабль доставит 470 кг топлива дозаправки, 40 кг баллонов с кислородом, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и порядка 1509 кг сухих грузов, в том числе различную аппаратуру, одежду, медицинские принадлежности и продукты для членов экипажа 65-й экспедиции.

Ранее "Роскосмос" показал, как будет выглядеть Международная научная станция на Луне.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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