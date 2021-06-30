В США опровергли сообщения, что эсминец Ross движется в сторону Крыма

Флот США опроверг ранее появившуюся информацию о том, что эсминец Ross якобы движется в сторону Крыма. Как сообщается в официальном твиттере учений, которые проводит 6-й флот США, судно находится в порту Одессы.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross американского флота ещё полчаса назад находился и в обозримом будущем продолжит находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", — говорится в публикации.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные портала MarineTraffic, который отслеживает действия судов, сообщили, что корабль направляется в сторону Крыма.

Ранее стало известно, что силы Минобороны РФ в Чёрном море начали наблюдение за американским эсминцем Ross.