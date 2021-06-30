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В США опровергли сообщения, что эсминец Ross движется в сторону Крыма

Там отметили, что корабль находится в порту Одессы в рамках учений Sea Breeze.

29 июня, 23:36

Фото © Twitter / ExSeaBreeze

Флот США опроверг ранее появившуюся информацию о том, что эсминец Ross якобы движется в сторону Крыма. Как сообщается в официальном твиттере учений, которые проводит 6-й флот США, судно находится в порту Одессы.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross американского флота ещё полчаса назад находился и в обозримом будущем продолжит находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", — говорится в публикации.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные портала MarineTraffic, который отслеживает действия судов, сообщили, что корабль направляется в сторону Крыма.

Американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze

Американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze

Ранее стало известно, что силы Минобороны РФ в Чёрном море начали наблюдение за американским эсминцем Ross.

Напомним, 28 июня начались масштабные военные учения с участием НАТО, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze – 2021 пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря. В них примет участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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