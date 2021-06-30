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Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса

Ограничения действуют с 1 по 31 июля включительно. Однако есть одно исключение.

29 июня, 22:41

Фото © Pixabay

Министерство здравоохранения Чехии решило запретить поездки в Россию из-за "экстремального риска заражения коронавирусом". Об этом сообщает Чешское радио.

Так, поездки запрещаются с 1 июля по 31 июля включительно. Отмечается, что такое решение Минздрав принял в связи с распространением в РФ новых штаммов ковида. При этом власти Чехии разрешили посещать РФ в случае неотложной необходимости, для этого нужно будет получить согласие МИД страны. Запрет не касается тех, кто находится на территории республики временно.

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Кроме того, в список стран с "экстремальным риском заражения" CoViD-19 внесены Тунис, Индия, Бразилия, Парагвай, Перу, Непал и другие государства.

Ранее стало известно, что у россиян с 30 июня будут требовать ПЦР-тесты при въезде в Грецию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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