Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса
Ограничения действуют с 1 по 31 июля включительно. Однако есть одно исключение.
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Министерство здравоохранения Чехии решило запретить поездки в Россию из-за "экстремального риска заражения коронавирусом". Об этом сообщает Чешское радио.
Так, поездки запрещаются с 1 июля по 31 июля включительно. Отмечается, что такое решение Минздрав принял в связи с распространением в РФ новых штаммов ковида. При этом власти Чехии разрешили посещать РФ в случае неотложной необходимости, для этого нужно будет получить согласие МИД страны. Запрет не касается тех, кто находится на территории республики временно.
Кроме того, в список стран с "экстремальным риском заражения" CoViD-19 внесены Тунис, Индия, Бразилия, Парагвай, Перу, Непал и другие государства.
Ранее стало известно, что у россиян с 30 июня будут требовать ПЦР-тесты при въезде в Грецию.
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