Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса

Так, поездки запрещаются с 1 июля по 31 июля включительно. Отмечается, что такое решение Минздрав принял в связи с распространением в РФ новых штаммов ковида. При этом власти Чехии разрешили посещать РФ в случае неотложной необходимости, для этого нужно будет получить согласие МИД страны. Запрет не касается тех, кто находится на территории республики временно.