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Александра Зинченко признали лучшим игроком матча Украины и Швеции на Евро-2020

Именно он забил первый гол и отдал результативную передачу в дополнительное время.

29 июня, 22:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1409992845868609541" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFAcom_ru</a></p>

Фото © Twitter / UEFAcom_ru

Футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко признали лучшим игроком матча сборных Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Напомним, что именно он открыл счёт в первом тайме.

Кроме того, Зинченко сделал голевую передачу на Артёма Довбика, который и вывел украинцев в четвертьфинал турнира.

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Как сообщал Лайф, сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 в дополнительное время. Соперником подопечных Андрея Шевченко в 1/4 станут англичане, ранее обыгравшие Германию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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