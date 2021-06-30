Александра Зинченко признали лучшим игроком матча Украины и Швеции на Евро-2020
Именно он забил первый гол и отдал результативную передачу в дополнительное время.
Фото © Twitter / UEFAcom_ru
Футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко признали лучшим игроком матча сборных Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Напомним, что именно он открыл счёт в первом тайме.
Кроме того, Зинченко сделал голевую передачу на Артёма Довбика, который и вывел украинцев в четвертьфинал турнира.
Как сообщал Лайф, сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 в дополнительное время. Соперником подопечных Андрея Шевченко в 1/4 станут англичане, ранее обыгравшие Германию.
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