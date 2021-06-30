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Без чемпионов: Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

Встреча, в которой сойдутся сборные Испании и Швейцарии, пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.

29 июня, 21:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1409679793755279361/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

На чемпионате Европы по футболу завершился этап 1/8 финала. В четвертьфинал по его итогам вышло восемь команд, которые между собой определят будущих полуфиналистов.

Пары 1/4 финала:

  • Швейцария – Испания (2 июля, 19:00, Санкт-Петербург)
  • Бельгия – Италия (2 июля, 22:00, Мюнхен)
  • Чехия – Дания (3 июля, 19:00, Баку)
  • Украина – Англия (3 июля, 22:00, Рим)
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Эпоха Лёва завершена: Сборная Англии выбила Германию с Евро-2020 и вышла в четвертьфинал

Добавим, что в четвертьфинал не сумели выйти действующие чемпионы мира, французы, и победители последнего континентального форума — португальцы. При этом полуфиналы и решающая игра пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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