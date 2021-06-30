Без чемпионов: Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020
Встреча, в которой сойдутся сборные Испании и Швейцарии, пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
На чемпионате Европы по футболу завершился этап 1/8 финала. В четвертьфинал по его итогам вышло восемь команд, которые между собой определят будущих полуфиналистов.
Пары 1/4 финала:
- Швейцария – Испания (2 июля, 19:00, Санкт-Петербург)
- Бельгия – Италия (2 июля, 22:00, Мюнхен)
- Чехия – Дания (3 июля, 19:00, Баку)
- Украина – Англия (3 июля, 22:00, Рим)
Добавим, что в четвертьфинал не сумели выйти действующие чемпионы мира, французы, и победители последнего континентального форума — португальцы. При этом полуфиналы и решающая игра пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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