На чемпионате Европы по футболу завершился этап 1/8 финала. В четвертьфинал по его итогам вышло восемь команд, которые между собой определят будущих полуфиналистов.

Добавим, что в четвертьфинал не сумели выйти действующие чемпионы мира, французы, и победители последнего континентального форума — португальцы. При этом полуфиналы и решающая игра пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".