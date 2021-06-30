В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

Подросток погиб в ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, ещё шестеро несовершеннолетних пострадали. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

"В Дзун-Хемчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семерых несовершеннолетних детей. Мальчик 2008 года рождения сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия, двое находятся в больнице, четверым оказана разовая медицинская помощь", — сообщил Ховалыг.