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В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

Двое несовершеннолетних госпитализированы, ещё четверым оказана разовая медицинская помощь.

29 июня, 22:02

Фото © Pixabay

Подросток погиб в ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, ещё шестеро несовершеннолетних пострадали. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

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"В Дзун-Хемчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семерых несовершеннолетних детей. Мальчик 2008 года рождения сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия, двое находятся в больнице, четверым оказана разовая медицинская помощь", — сообщил Ховалыг.

Он добавил, что в город Чадан, административный центр района, направлена рабочая группа в составе представителей министерств общественной безопасности и образования и науки.

Ранее в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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