НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В АТОР не исключили, что Турция закроет границы для туристов из России

Однако в Российском союзе туриндустрии считают, что этого не произойдёт.

29 июня, 21:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Турция и любые другие государства, куда отправляются российские туристы, могут закрыть свои границы для РФ из-за возросшего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с URA.ru.

"Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически любая страна может закрыться", — отметил Канторович.

"Шквал сдержать не получается": В АТОР заявили об отмене более 70% августовских бронирований на курорты Кубани

"Шквал сдержать не получается": В АТОР заявили об отмене более 70% августовских бронирований на курорты Кубани

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что Турция вряд ли закроется для туристов из России.

"Недавно Турция закрыла границы для шести стран, но мы туда не входим. В общем, у нас заболеваемость ниже значительно. В список тех стран не попадём. Будем вакцинироваться — не попадём", — подчеркнул он.

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Ранее в АТОР предположили, что до конца года в Турции сможет отдохнуть около трёх миллионов россиян. Авиасообщение с этой страной было возобновлено 22 июня.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса

сегодня в 22:41

Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за новых штаммов ковида

вчера в 19:11

Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"

сегодня в 23:03

"Безумная заруба": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020 и помечтал о победе в финале

сегодня в 22:53

В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией

сегодня в 22:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1