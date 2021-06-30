В АТОР не исключили, что Турция закроет границы для туристов из России

Турция и любые другие государства, куда отправляются российские туристы, могут закрыть свои границы для РФ из-за возросшего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с URA.ru.

"Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически любая страна может закрыться", — отметил Канторович.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что Турция вряд ли закроется для туристов из России.

"Недавно Турция закрыла границы для шести стран, но мы туда не входим. В общем, у нас заболеваемость ниже значительно. В список тех стран не попадём. Будем вакцинироваться — не попадём", — подчеркнул он.