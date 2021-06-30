Памфилова предложила представителям ПАСЕ стать наблюдателями на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова пригласила членов делегации Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) принять участие в международном наблюдении на выборах депутатов Государственной думы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК.

"Председатель ЦИК России пригласила представителей ПАСЕ принять участие в международном наблюдении на выборах депутатов Государственной думы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Памфилова рассказала заместителю председателя ПАСЕ Риа Омен-Рюйтен о деталях многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, работе института общественных наблюдателей, процедурах, направленных на повышение прозрачности и законность предстоящих выборов.