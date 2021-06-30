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Памфилова предложила представителям ПАСЕ стать наблюдателями на выборах в Госдуму

Также глава ЦИК России рассказала зампреду европейской Парламентской ассамблеи Риа Омен-Рюйтен о деталях многодневного голосования, которое состоится в сентябре.

29 июня, 21:29

Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Фото © Facebook / ЦИК России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова пригласила членов делегации Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) принять участие в международном наблюдении на выборах депутатов Государственной думы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК.

"Председатель ЦИК России пригласила представителей ПАСЕ принять участие в международном наблюдении на выборах депутатов Государственной думы", — говорится в сообщении.

Памфилова рассказала об атаках на сайт ЦИК

Памфилова рассказала об атаках на сайт ЦИК

Уточняется, что Памфилова рассказала заместителю председателя ПАСЕ Риа Омен-Рюйтен о деталях многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, работе института общественных наблюдателей, процедурах, направленных на повышение прозрачности и законность предстоящих выборов.

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова сообщила о провале кампании против трёхдневного голосования. Несмотря на это, попытки дискредитировать выборы в России посредством создания разного рода фейков продолжаются, отметила она.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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