Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что Вашингтон даст отпор, если Москва "продолжит нападать".

Такое высказывание глава Госдепа сделал в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам Блинкена, в Белом доме надеются на "более стабильные и выгодные отношения" с РФ и могут работать вместе по важным стратегическим вопросам. При этом он в очередной раз обвинил Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. Госсекретарь США добавил, что если российская сторона продолжит действовать так же, то американцы дадут ответ.

"Немного напоминает сказку про Крошу Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда ещё раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

При этом дипломат напомнила, что детскую сказку, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", написала американская писательница Лилиан Муур.