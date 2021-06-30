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"Не корчить рожу, а улыбнуться": Захарова сравнила действия США по отношению к России со сказкой про Крошку Енота

Официальный представитель иронично ответила главе Госдепа Энтони Блинкену на очередные обвинения в адрес России.

29 июня, 21:18
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что Вашингтон даст отпор, если Москва "продолжит нападать".

Такое высказывание глава Госдепа сделал в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам Блинкена, в Белом доме надеются на "более стабильные и выгодные отношения" с РФ и могут работать вместе по важным стратегическим вопросам. При этом он в очередной раз обвинил Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. Госсекретарь США добавил, что если российская сторона продолжит действовать так же, то американцы дадут ответ.

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"Немного напоминает сказку про Крошу Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда ещё раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

При этом дипломат напомнила, что детскую сказку, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", написала американская писательница Лилиан Муур.

"А читали ли её вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо сказка недлинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", — посоветовала представитель МИД РФ американским коллегам.

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Ранее Блинкен также заявил, что встреча Путина и Байдена дала возможности работать по контролю над вооружениями.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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