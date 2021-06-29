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Блинкен: Встреча Путина и Байдена дала возможности работать по контролю над вооружениями

Саммит в Женеве также благоприятно поспособствовал для работы по стратегической стабильности, отметил глава Госдепа.

29 июня, 20:54

Фото © Pixabay

Возможности для более продуктивной работы в области контроля над вооружениями стали одним из результатов женевского саммита России и США с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

"Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности, по крайней мере, для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями", — отметил Блинкен.

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Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США. Он отметил, что Москва выступает за "более широкий охват" вопросов, касающихся космоса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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