Блинкен: Встреча Путина и Байдена дала возможности работать по контролю над вооружениями

Возможности для более продуктивной работы в области контроля над вооружениями стали одним из результатов женевского саммита России и США с участием лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

"Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности, по крайней мере, для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями", — отметил Блинкен.