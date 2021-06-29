Минтранс США намерен запретить авиасообщение с Белоруссией

Министерство транспорта США предложило ограничить коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении ведомства. При этом там допустили ряд исключений.

"Запрет предусматривает возможность Правительству США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелётов, соответствующих национальным интересам, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности", — заявили в Минтрансе Соединённых Штатов.