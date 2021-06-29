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Минтранс США намерен запретить авиасообщение с Белоруссией

Однако в Вашингтоне допустили исключения, если речь идёт о национальной безопасности страны.

29 июня, 20:47

Фото © Рixabay

Министерство транспорта США предложило ограничить коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении ведомства. При этом там допустили ряд исключений.

"Запрет предусматривает возможность Правительству США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелётов, соответствующих национальным интересам, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности", — заявили в Минтрансе Соединённых Штатов.

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Отмечается, что 29 июня министерство издало приказ, предлагающий запретить продажу билетов на рейсы между США и Белоруссией. В частности, инициативу предлагается распространить и на полёты с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.

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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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