В Ростове-на-Дону суд арестовал предпринимателя по делу о госизмене

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, которого подозревают в госизмене. Об этом журналистам сообщил представитель объединённой пресс-службы судов региона.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ "Государственная измена", по 27 августа 2021 года", — уточнил он.

По данным суда, Деркунский через Интернет получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием в интересах Министерства обороны РФ программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, которые не имеют аналогов.

После этого подозреваемый организовал за пределами страны серийное производство данного программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных и на коммерческой основе осуществлял его распространение. При этом в числе пользователей комплекса были установлены иностранные организации, в том числе и секретные службы.