Социологи назвали причины отказа россиян от вакцинации

Большинство россиян, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, обосновывают своё решение боязнью перед долгосрочными последствиями. Об этом заявили 40% респондентов опроса, проведённого центром социального проектирования "Платформа" и компанией Online Market Intelligence, пишет РБК.

При этом 31% согласны на прививку, но через некоторое время. Ещё 30% не верят в эффективность вакцинации и мотивируют своё решение тем, что можно заболеть и после прививки. Стоит отметить, что ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации заболевает всего 0,5% человек. При этом они переносят инфекцию в лёгкой форме.

17% опрошенных заявили, что не хотят вакцинироваться, так как переболели и имеют антитела. 14% хотят привиться зарубежным препаратом, а 11% оказались антипрививочниками.

13% респондентов отметили, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации, 12% переживают из-за повышения температуры и слабости после процедуры.

9% не хотят прививаться, потому что не боятся заболеть CoViD-19. 6% ждут новых российских препаратов, а 5% не вакцинируются, так как против этого выступает их семья или близкие люди. 1% заявил, что стоят в очереди на прививку или вакцина у них пока недоступна.