Разработчики "Спутника V" объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

Разница в показателях эффективности вакцин от коронавируса объясняется тем, что активность нейтрализующих антител и эффективность препарата — это разные отдельные значения. Об этом рассказали разработчики "Спутника V", комментируя снижение эффективности препарата против индийского штамма до 90%.

"Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остаётся на уровне 90%", — пояснили в центре Гамалеи в беседе с РИА "Новости".

Там отметили, что показатели российского препарата лучше, чем у зарубежных аналогов. Специалисты подчеркнули, что уровень в 90% обеспечивает защиту от индийского штамма "дельта", это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.