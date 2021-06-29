НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Разработчики "Спутника V" объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

Учёные отметили, что показатели российского препарата лучше, чем у зарубежных аналогов.

29 июня, 19:27
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Разница в показателях эффективности вакцин от коронавируса объясняется тем, что активность нейтрализующих антител и эффективность препарата — это разные отдельные значения. Об этом рассказали разработчики "Спутника V", комментируя снижение эффективности препарата против индийского штамма до 90%.

"Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остаётся на уровне 90%", — пояснили в центре Гамалеи в беседе с РИА "Новости".

Там отметили, что показатели российского препарата лучше, чем у зарубежных аналогов. Специалисты подчеркнули, что уровень в 90% обеспечивает защиту от индийского штамма "дельта", это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.

Названа идеальная для повторной прививки российская вакцина от ковида

Названа идеальная для повторной прививки российская вакцина от ковида

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В центре Гамалеи объяснили, из-за чего в РФ создаются идеальные условия для эволюции ковида

сегодня в 11:00

Эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса оценили в 90%

сегодня в 12:38

Социологи назвали причины отказа россиян от вакцинации

сегодня в 19:42

"Семимильные темпы": Песков рассказал о решении в России проблемы бараков

сегодня в 19:57

Украинский генерал не исключил проход кораблей Украины и НАТО в районе Крыма

сегодня в 19:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1