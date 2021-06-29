НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кремль: Вакцинация от ковида в России остаётся добровольной

По словам Пескова, Владимир Путин на прямой линии подробнее расскажет об этом.

29 июня, 19:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Вакцинация от коронавирусной инфекции в РФ остаётся добровольной, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия 24".

"Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развёрнутый ответ", — сказал представитель Кремля.

Говоря об обязательной вакцинации от ковида для некоторых профессий и зон занятости, Песков провёл аналогию с медицинскими книжками работников общепита. Медкнижка обязательна для поваров в детских столовых, но, если человек не хочет её оформлять, он может не устраиваться на такую работу, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что региональные власти получили особые полномочия принимать решения, регламентирующие условия для отдельных категорий.

"Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", — заключил Песков.

Песков: Путин готов сделать всё для защиты России

Песков: Путин готов сделать всё для защиты России

Также в ходе интервью пресс-секретарь президента заявил, что чиновников администрации главы государства, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, не наказывают.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Социологи назвали причины отказа россиян от вакцинации

сегодня в 19:42

"Семимильные темпы": Песков рассказал о решении в России проблемы бараков

сегодня в 19:57

Антипрививочники объявили войну рестораторам Москвы за отказ пускать их без QR-кодов

сегодня в 19:35

Украинский генерал не исключил проход кораблей Украины и НАТО в районе Крыма

сегодня в 19:36

Разработчики "Спутника V" объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

сегодня в 19:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1