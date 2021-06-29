Кремль: Вакцинация от ковида в России остаётся добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции в РФ остаётся добровольной, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия 24".

"Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развёрнутый ответ", — сказал представитель Кремля.

Говоря об обязательной вакцинации от ковида для некоторых профессий и зон занятости, Песков провёл аналогию с медицинскими книжками работников общепита. Медкнижка обязательна для поваров в детских столовых, но, если человек не хочет её оформлять, он может не устраиваться на такую работу, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что региональные власти получили особые полномочия принимать решения, регламентирующие условия для отдельных категорий.

"Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", — заключил Песков.