Песков: Руководство страны делает всё возможное, чтобы снизить влияние мирового кризиса на Россию

Власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на Россию. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне пандемии во всём мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания. То же самое происходит у нас, потому что Россия является интегрированной частью мировой экономики.

"Разумеется, руководство страны делает всё возможное, чтобы амортизировать эти колебания, минимизировать негативные последствия этих процессов для населения", — добавил он.

Как ожидается, экономическая тематика станет одной из самых важных на предстоящей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Но большинство вопросов к главе государства, как уже анонсировали в Кремле, связаны с темой борьбы с коронавирусом.