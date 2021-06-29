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Песков: Руководство страны делает всё возможное, чтобы снизить влияние мирового кризиса на Россию

Экономическая тематика станет одной из самых важных на предстоящей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

29 июня, 18:43

Фото © Pixabay

Власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на Россию. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне пандемии во всём мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания. То же самое происходит у нас, потому что Россия является интегрированной частью мировой экономики.

"Разумеется, руководство страны делает всё возможное, чтобы амортизировать эти колебания, минимизировать негативные последствия этих процессов для населения", — добавил он.

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Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам

Как ожидается, экономическая тематика станет одной из самых важных на предстоящей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Но большинство вопросов к главе государства, как уже анонсировали в Кремле, связаны с темой борьбы с коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в 2021 году будет профицитный бюджет. Сейчас он составляет 146 миллиардов долларов, уточнил глава государства. Также Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По данным ведомства, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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