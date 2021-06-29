Песков объяснил решение привиться от ковида желанием "испытывать всю полноту свободы"
Представитель Кремля отметил, что ему будет некомфортно жить в Москве в условиях личных ограничений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение привиться от ковида, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета. Он признался, что вакцинация позволит "испытывать всю полноту свободы".
"В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 24".
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получило уже 23 миллиона человек.
Комментариев: 0