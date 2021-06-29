Песков объяснил решение привиться от ковида желанием "испытывать всю полноту свободы"

"В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 24".