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Песков объяснил решение привиться от ковида желанием "испытывать всю полноту свободы"

Представитель Кремля отметил, что ему будет некомфортно жить в Москве в условиях личных ограничений.

29 июня, 18:42
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение привиться от ковида, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета. Он признался, что вакцинация позволит "испытывать всю полноту свободы".

"В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 24".

Песков рассказал, какой вакциной собирается привиться от ковида

Песков рассказал, какой вакциной собирается привиться от ковида

Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получило уже 23 миллиона человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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