"Бесковидным" кафе и ресторанам Москвы разрешили работать ночью
Запрет распространяется на заведения, которые не перестроились на новый режим работы.
Фото © Агентство "Москва"
Московские рестораны, бары и кафе, которые заявили о работе в режиме CoViD-free, могут принимать посетителей и в ночное время. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.
"В Москве с 21 по 28 июня работа заведений общепита в "бесковидном" формате была экспериментом, теперь такой режим работы стал обязательным для всех заведений общепита. Запрет на работу в ночное время для тех ресторанов и кафе, которые решили принимать только гостей с QR-кодами, не распространяется", — объяснил он.
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Немерюк напомнил, что тем заведениям общепита, которые не перешли на бесковидный режим, разрешено работать на доставку и навынос. А если при таком заведении есть летняя веранда, то она должна быть закрыта с 23:00 до 06:00.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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