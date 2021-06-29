"Бесковидным" кафе и ресторанам Москвы разрешили работать ночью

Московские рестораны, бары и кафе, которые заявили о работе в режиме CoViD-free, могут принимать посетителей и в ночное время. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"В Москве с 21 по 28 июня работа заведений общепита в "бесковидном" формате была экспериментом, теперь такой режим работы стал обязательным для всех заведений общепита. Запрет на работу в ночное время для тех ресторанов и кафе, которые решили принимать только гостей с QR-кодами, не распространяется", — объяснил он.

Немерюк напомнил, что тем заведениям общепита, которые не перешли на бесковидный режим, разрешено работать на доставку и навынос. А если при таком заведении есть летняя веранда, то она должна быть закрыта с 23:00 до 06:00.