ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля
В планах регулятора — в декабре завершить разработку прототипа платформы валюты.
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ЦБ сформировал первую пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля, которые выразили желание участвовать в проекте и направили соответствующие письма в регулятор. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.
Завершить разработку прототипа платформы цифрового рубля Центробанк планирует в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.
На первом этапе предполагается протестировать эмиссию цифрового рубля и ещё ряд операций. Далее регулятор планирует расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.
Ранее экономист перечислил особенности цифрового рубля. По его словам, валюта будет эмитироваться ЦБ РФ, её станут использовать без участия коммерческих банков.
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