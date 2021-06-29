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ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля

В планах регулятора — в декабре завершить разработку прототипа платформы валюты.

29 июня, 17:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

ЦБ сформировал первую пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля, которые выразили желание участвовать в проекте и направили соответствующие письма в регулятор. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

Завершить разработку прототипа платформы цифрового рубля Центробанк планирует в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

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На первом этапе предполагается протестировать эмиссию цифрового рубля и ещё ряд операций. Далее регулятор планирует расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.

Ранее экономист перечислил особенности цифрового рубля. По его словам, валюта будет эмитироваться ЦБ РФ, её станут использовать без участия коммерческих банков.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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