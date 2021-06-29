ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля

ЦБ сформировал первую пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля, которые выразили желание участвовать в проекте и направили соответствующие письма в регулятор. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

Завершить разработку прототипа платформы цифрового рубля Центробанк планирует в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

На первом этапе предполагается протестировать эмиссию цифрового рубля и ещё ряд операций. Далее регулятор планирует расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.