В Чехии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом "лямбда"

Также в республике обнаружено 120 случаев заражения индийским штаммом "дельта". Эта мутация вируса наиболее распространена в Праге, на северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина.

Напомним, что до появления индийской разновидности коронавируса именно на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.