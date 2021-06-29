В Чехии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом "лямбда"
Также в республике подтвердили, что коронавирус мутации "дельта" обнаружен у 120 человек.
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В Чехии зафиксирован первый случай заражения опасным штаммом коронавируса "лямбда". Об этом сообщила Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.
Также в республике обнаружено 120 случаев заражения индийским штаммом "дельта". Эта мутация вируса наиболее распространена в Праге, на северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина.
Напомним, что до появления индийской разновидности коронавируса именно на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.
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