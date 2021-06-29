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В Чехии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом "лямбда"

Также в республике подтвердили, что коронавирус мутации "дельта" обнаружен у 120 человек.

29 июня, 17:48

Фото © Pixabay

В Чехии зафиксирован первый случай заражения опасным штаммом коронавируса "лямбда". Об этом сообщила Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

Также в республике обнаружено 120 случаев заражения индийским штаммом "дельта". Эта мутация вируса наиболее распространена в Праге, на северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина.

Иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм коронавируса

Иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм коронавируса

Напомним, что до появления индийской разновидности коронавируса именно на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса. При этом в июне в Бразилии выявили новый опасный штамм, который является ближайшим родственником лямбда-штамма SARS-CoV-2.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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