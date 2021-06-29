Минобрнауки РФ рекомендовало вузам провести выпускные онлайн
В ведомстве отметили, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников всегда являются главным приоритетом.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В Министерстве образования и науки России рекомендовали вузам провести выпускные в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве назвали безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов главным приоритетом. В связи с этим независимо от ситуации в регионе проводить праздничные мероприятия в традиционном формате ведомство не рекомендует. 10 июля состоится всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться как в популярных соцсетях, так и на федеральном канале, напомнили также в Минобрнауки.
Ранее совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году пускать на очные занятия студентов, вакцинированных от ковида или со справкой о наличии антител, а для остальных организовать онлайн-обучение. В Минобрнауки позже заявили, что вакцинация от коронавируса является добровольной для учащихся.
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