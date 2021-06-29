Минобрнауки РФ рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

В Министерстве образования и науки России рекомендовали вузам провести выпускные в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве назвали безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов главным приоритетом. В связи с этим независимо от ситуации в регионе проводить праздничные мероприятия в традиционном формате ведомство не рекомендует. 10 июля состоится всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться как в популярных соцсетях, так и на федеральном канале, напомнили также в Минобрнауки.