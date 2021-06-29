В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
За сутки в регионе зарегистрировали 120 случаев CoViD-19. По распространению инфекции самая сложная ситуация в Югорске и Советском.
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Режим обязательной самоизоляции введён в городе Югорске и городском поселении Советский на три недели из-за сложной ситуации с ковидом, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Сегодня мною будет подписано постановление, устанавливающее с 2 по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих, пребывающих в городе Югорск, городском поселении Советский", — сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба и уточнила, что это не касается привитых от ковида.
В указанных населённых пунктах с 2 по 23 июля также вводится запрет на работу кинотеатров, фитнес-клубов, а заведения общепита могут работать с 6:00 до 20:00.
Напомним, заболеваемость коронавирусом растёт во всех регионах России, а в 18 превышает среднероссийский показатель. 29 июня в РФ зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.
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