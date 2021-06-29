В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Режим обязательной самоизоляции введён в городе Югорске и городском поселении Советский на три недели из-за сложной ситуации с ковидом, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

"Сегодня мною будет подписано постановление, устанавливающее с 2 по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих, пребывающих в городе Югорск, городском поселении Советский", — сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба и уточнила, что это не касается привитых от ковида.