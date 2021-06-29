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СМИ узнали о риске отмены половины рейсов на курорты Краснодарского края

По данным источников, авиакомпании "физически не смогут обеспечить" всех сотрудников ПЦР-тестами каждые три дня.

29 июня, 15:28
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за невозможности соблюдения новых антиковидных требований, которые коснутся в том числе экипажей пассажирских самолётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полётов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — сказал собеседник агентства.

Другой источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", добавил, что компания рассматривает возможность сократить полётную программу в регион на 40–50%.

Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей

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Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Российский союз туриндустрии и Ростуризм, Российский союз промышленников и предпринимателей уже обратились к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой о смягчении ограничений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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