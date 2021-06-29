СМИ узнали о риске отмены половины рейсов на курорты Краснодарского края

Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за невозможности соблюдения новых антиковидных требований, которые коснутся в том числе экипажей пассажирских самолётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полётов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — сказал собеседник агентства.