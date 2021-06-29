СМИ узнали о риске отмены половины рейсов на курорты Краснодарского края
По данным источников, авиакомпании "физически не смогут обеспечить" всех сотрудников ПЦР-тестами каждые три дня.
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Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за невозможности соблюдения новых антиковидных требований, которые коснутся в том числе экипажей пассажирских самолётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полётов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — сказал собеседник агентства.
Другой источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", добавил, что компания рассматривает возможность сократить полётную программу в регион на 40–50%.
Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Российский союз туриндустрии и Ростуризм, Российский союз промышленников и предпринимателей уже обратились к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой о смягчении ограничений.
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