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Хаос и ужас: Спасение пассажиров с затонувшего у берегов Бали судна сняли на видео

На кадрах видно, как люди в панике цепляются за борт подплывшего к ним корабля. В результате ЧП восемь человек получили ранения.

29 июня, 15:20

В Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров на борту. Видео © Соцсети

В Индонезии, в проливе Бали, затонуло судно, на борту которого находилось больше 50 человек. Как сообщил новостной портал Detik, паром направлялся с острова Ява на Бали.

На борту находился 41 пассажир и 15 членов экипажа. В район крушения судна были направлены спасательные корабли, которые уже доставили на берег порядка 23 человек. Восемь человек получили ранения в результате ЧП.

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Ранее на Неве в Санкт-Петербурге сел на мель теплоход с 85 пассажирами на борту, 63 из которых оказались подростки.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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