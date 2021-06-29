В Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров на борту. Видео © Соцсети

В Индонезии, в проливе Бали, затонуло судно, на борту которого находилось больше 50 человек. Как сообщил новостной портал Detik, паром направлялся с острова Ява на Бали.

На борту находился 41 пассажир и 15 членов экипажа. В район крушения судна были направлены спасательные корабли, которые уже доставили на берег порядка 23 человек. Восемь человек получили ранения в результате ЧП.