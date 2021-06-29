Хаос и ужас: Спасение пассажиров с затонувшего у берегов Бали судна сняли на видео
На кадрах видно, как люди в панике цепляются за борт подплывшего к ним корабля. В результате ЧП восемь человек получили ранения.
В Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров на борту. Видео © Соцсети
В Индонезии, в проливе Бали, затонуло судно, на борту которого находилось больше 50 человек. Как сообщил новостной портал Detik, паром направлялся с острова Ява на Бали.
На борту находился 41 пассажир и 15 членов экипажа. В район крушения судна были направлены спасательные корабли, которые уже доставили на берег порядка 23 человек. Восемь человек получили ранения в результате ЧП.
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