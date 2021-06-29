Вирусолог оценил сообщения о новом способе заражения ковидом
По мнению учёного, есть и другие мутации вируса, которые будут делать его менее уязвимым для вакцин.
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Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов оценил выводы учёных из Вашингтонского университета о том, что коронавирус нашёл новый способ заражать людей. По его словам, о способности проникновения коронавируса в организм без использования белка ACE2 речь идёт давно и нет ничего особенного в том, что этот "мутант" связывается с клеткой при помощи чего-то другого.
Эксперт отмечает, что современные вакцины будут защищать от этой разновидности вируса так же, как и от других мутаций.
"Там есть другие мутации, так же, как у британского, южноафриканского, бразильского и индийского вариантов, которые будут делать эти вирусы менее уязвимыми для вакцин. Вот и всё", — добавил профессор RT.
Напомним, учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что коронавирус нашёл способ заражать людей по-новому. По мнению специалистов, SARS-CoV-2 находится под "селективным давлением", заставляющим его искать новые способы попадания в клетки, минуя стандартную схему с использованием рецептора ACE2. Учёные назвали эту тенденцию пугающей.
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