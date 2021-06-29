НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вирусолог оценил сообщения о новом способе заражения ковидом

По мнению учёного, есть и другие мутации вируса, которые будут делать его менее уязвимым для вакцин.

29 июня, 14:45

Фото © Pixabay

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов оценил выводы учёных из Вашингтонского университета о том, что коронавирус нашёл новый способ заражать людей. По его словам, о способности проникновения коронавируса в организм без использования белка ACE2 речь идёт давно и нет ничего особенного в том, что этот "мутант" связывается с клеткой при помощи чего-то другого.

Эксперт отмечает, что современные вакцины будут защищать от этой разновидности вируса так же, как и от других мутаций.

Эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса оценили в 90%

Эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса оценили в 90%

"Там есть другие мутации, так же, как у британского, южноафриканского, бразильского и индийского вариантов, которые будут делать эти вирусы менее уязвимыми для вакцин. Вот и всё", — добавил профессор RT.

Напомним, учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что коронавирус нашёл способ заражать людей по-новому. По мнению специалистов, SARS-CoV-2 находится под "селективным давлением", заставляющим его искать новые способы попадания в клетки, минуя стандартную схему с использованием рецептора ACE2. Учёные назвали эту тенденцию пугающей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Единая Россия" объединит в общий штаб помогающих в борьбе с ковидом волонтёров со всей страны

сегодня в 14:43

Директор турагентства из Красноярска помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу

вчера в 11:36

Голикова предупредила о способности новых штаммов ковида "ускользать" от иммунитета

сегодня в 14:24

Хаос и ужас: Спасение пассажиров с затонувшего у берегов Бали судна сняли на видео

сегодня в 15:20

Главный тренер сборной Нидерландов ушёл в отставку после провала на Евро-2020

сегодня в 15:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1