"Единая Россия" объединит в общий штаб помогающих в борьбе с ковидом волонтёров со всей страны
Партия окажет всю необходимую организационную поддержку командам добровольцев на местах.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
"Единая Россия" создаст единый волонтёрский штаб помогающих бороться с ковидом на базе уже существующих волонтёрских центров и организаций, которые развёрнуты во всех регионах. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак поручил координировать работу добровольцев "Молодой гвардии" ЕР.
"Во всех регионах [надо] определить наиболее востребованные точки помощи, в первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы", — заявил Турчак на совещании с общероссийскими волонтёрскими организациями.
Секретарь генсовета партии заверил, что "Единая Россия" окажет всю необходимую организационную поддержку волонтёрским командам на местах.
Ранее в России начала работу платформа "Другое дело", которая позволяет любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения. Генеральный директор общества "Знание" и инициатор создания "Другого дела" Максим Древаль подчеркнул, что идею платформы уже поддержали многие известные люди. А совсем скоро будет запущен челлендж, в рамках которого знаменитости будут предлагать собственные задания.
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