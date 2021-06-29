"Единая Россия" объединит в общий штаб помогающих в борьбе с ковидом волонтёров со всей страны

"Единая Россия" создаст единый волонтёрский штаб помогающих бороться с ковидом на базе уже существующих волонтёрских центров и организаций, которые развёрнуты во всех регионах. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак поручил координировать работу добровольцев "Молодой гвардии" ЕР.

"Во всех регионах [надо] определить наиболее востребованные точки помощи, в первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы", — заявил Турчак на совещании с общероссийскими волонтёрскими организациями.

Секретарь генсовета партии заверил, что "Единая Россия" окажет всю необходимую организационную поддержку волонтёрским командам на местах.