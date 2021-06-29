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"Единая Россия" объединит в общий штаб помогающих в борьбе с ковидом волонтёров со всей страны

Партия окажет всю необходимую организационную поддержку командам добровольцев на местах.

29 июня, 14:43
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Единая Россия" создаст единый волонтёрский штаб помогающих бороться с ковидом на базе уже существующих волонтёрских центров и организаций, которые развёрнуты во всех регионах. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак поручил координировать работу добровольцев "Молодой гвардии" ЕР.

"Во всех регионах [надо] определить наиболее востребованные точки помощи, в первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы", — заявил Турчак на совещании с общероссийскими волонтёрскими организациями.

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Секретарь генсовета партии заверил, что "Единая Россия" окажет всю необходимую организационную поддержку волонтёрским командам на местах.

Ранее в России начала работу платформа "Другое дело", которая позволяет любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения. Генеральный директор общества "Знание" и инициатор создания "Другого дела" Максим Древаль подчеркнул, что идею платформы уже поддержали многие известные люди. А совсем скоро будет запущен челлендж, в рамках которого знаменитости будут предлагать собственные задания.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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