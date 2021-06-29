Мурашко назвал два региона, требующих повышенного внимания из-за ситуации с ковидом

В Бурятию и Карелию были направлены специалисты, так как в этих республиках ситуация с коронавирусной инфекцией требует особого внимания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.