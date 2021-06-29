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Мурашко назвал два региона, требующих повышенного внимания из-за ситуации с ковидом

В одном из них ввели локдаун и объявили вакцинацию некоторых групп населения, а в другом отменили все массовые мероприятия.

29 июня, 14:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В Бурятию и Карелию были направлены специалисты, так как в этих республиках ситуация с коронавирусной инфекцией требует особого внимания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"(Ситуация. — Прим. Лайфа) в республиках Бурятия и Карелия также требует повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о причинах введения локдауна в регионе. Также в этом регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых групп населения. Тем временем в Карелии отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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