В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом
После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации прививки можно будет делать раз в год, сказал Мурашко.
В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом. Видео © LIFE
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал рекомендуемые сроки по вакцинации тех, кто уже переболел ковидом или получил прививку ранее. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"С учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесённого заболевания. После шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год. Эти рекомендации уже одобрены Минздравом и будут направлены в регионы", — сказал он.
А ранее Лайф писал, что Мурашко назвал процент привитых россиян, заболевших ковидом. Вакцина не является стопроцентной гарантией защиты от заражения, она формирует иммунитет, подчеркнул глава Минздрава. По его словам, определённое количество привившихся людей может всё равно заболеть ковидом, но в лёгкой форме.
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