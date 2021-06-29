В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом. Видео © LIFE

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал рекомендуемые сроки по вакцинации тех, кто уже переболел ковидом или получил прививку ранее. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"С учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесённого заболевания. После шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год. Эти рекомендации уже одобрены Минздравом и будут направлены в регионы", — сказал он.