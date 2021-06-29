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Роспотребнадзор подтвердил проникновение в страну штамма "дельта плюс"

По словам главы ведомства, им заразилась женщина и перенесла инфекцию в лёгкой форме.

29 июня, 13:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России зарегистрировали случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "дельта плюс", — сказала Попова.

Этим штаммом заразилась женщина, которая перенесла заболевание в лёгкой форме, уточнила глава Роспотребнадзора.

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Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс". Он более заразный, чем уханьский, однако судить о его опасности пока рано.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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