Роспотребнадзор подтвердил проникновение в страну штамма "дельта плюс"
По словам главы ведомства, им заразилась женщина и перенесла инфекцию в лёгкой форме.
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В России зарегистрировали случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "дельта плюс", — сказала Попова.
Этим штаммом заразилась женщина, которая перенесла заболевание в лёгкой форме, уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс". Он более заразный, чем уханьский, однако судить о его опасности пока рано.
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