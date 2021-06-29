Роспотребнадзор подтвердил проникновение в страну штамма "дельта плюс"

В России зарегистрировали случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "дельта плюс", — сказала Попова.

Этим штаммом заразилась женщина, которая перенесла заболевание в лёгкой форме, уточнила глава Роспотребнадзора.