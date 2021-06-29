Попова: Заболеваемость ковидом растёт во всех регионах России

Заболеваемость коронавирусом растёт во всех регионах России, а в восемнадцати превышает среднероссийский показатель. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остаётся крайне напряжённой... Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.