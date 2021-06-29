Попова: Заболеваемость ковидом растёт во всех регионах России
Ситуация остаётся сложной. Так, сегодня в стране зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов.
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Заболеваемость коронавирусом растёт во всех регионах России, а в восемнадцати превышает среднероссийский показатель. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остаётся крайне напряжённой... Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.
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