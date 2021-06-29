Собянин сообщил о росте количества смертей от ковида в Москве за прошедшую неделю
В период с 21 по 27 июня в столице скончалось 653 человека, их число растёт ежедневно с начала месяца.
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Количество летальных исходов от коронавируса в клиниках Москвы увеличилось за прошедшую неделю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
В период с 21 по 27 июня в столице скончалось 653 человека. Собянин также заявил о чрезвычайно высоком росте госпитализаций и добавил, что значительная часть пациентов — это тяжёлые и крайне тяжёлые больные и находящиеся в реанимации.
Занято почти 15 тысяч коек: Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве
Ранее Лайф сообщал, что в России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. В столице за сутки скончался 121 человек.
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