Собянин сообщил о росте количества смертей от ковида в Москве за прошедшую неделю

Количество летальных исходов от коронавируса в клиниках Москвы увеличилось за прошедшую неделю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.