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Собянин сообщил о росте количества смертей от ковида в Москве за прошедшую неделю

В период с 21 по 27 июня в столице скончалось 653 человека, их число растёт ежедневно с начала месяца.

29 июня, 13:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Количество летальных исходов от коронавируса в клиниках Москвы увеличилось за прошедшую неделю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

В период с 21 по 27 июня в столице скончалось 653 человека. Собянин также заявил о чрезвычайно высоком росте госпитализаций и добавил, что значительная часть пациентов — это тяжёлые и крайне тяжёлые больные и находящиеся в реанимации.

Занято почти 15 тысяч коек: Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Занято почти 15 тысяч коек: Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Ранее Лайф сообщал, что в России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. В столице за сутки скончался 121 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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