Мэр Москвы Сергей Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, в больницах города занято уже около 15 тысяч коек, растёт количество госпитализаций.

"Ситуация в Москве остаётся крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий — рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам, что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — тяжело и крайне тяжело больные", — сказал Собянин.