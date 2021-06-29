Занято почти 15 тысяч коек: Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве
Ранее глава города заявлял, что из-за нового штамма столица практически переживает пандемию заново.
Собянин — о ситуации с ковидом в Москве. Видео © LIFE
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, в больницах города занято уже около 15 тысяч коек, растёт количество госпитализаций.
"Ситуация в Москве остаётся крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий — рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам, что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — тяжело и крайне тяжело больные", — сказал Собянин.
Ранее мэр города заявлял, что из-за нового штамма Москва практически переживает пандемию коронавируса заново. По его словам, медики почти победили "уханьский" вариант коронавируса, им болеет меньшинство пациентов. Сейчас более 90% инфицированных заражены "индийским" штаммом.
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