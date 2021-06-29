Бывшего директора ФБК Жданова объявили в международный розыск
Ему вменяется "Злостное неисполнение представителем организации вступившего в законную силу решения суда".
Иван Жданов. Фото © Wikipedia
Экс-директор ФБК* Иван Жданов объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на ходатайство следствия об избрании заочного ареста обвиняемому.
"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлён не был", — цитирует ТАСС адвоката.
Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий. Также Лайф сообщал, что суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о многомиллионном мошенничестве. Известно, что в настоящее время обвиняемый скрывается на Украине.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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