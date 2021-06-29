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Бывшего директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Ему вменяется "Злостное неисполнение представителем организации вступившего в законную силу решения суда".

29 июня, 13:36
<p>Иван Жданов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Иван Жданов. Фото © Wikipedia

Экс-директор ФБК* Иван Жданов объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на ходатайство следствия об избрании заочного ареста обвиняемому.

"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлён не был", — цитирует ТАСС адвоката.

Экс-директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Экс-директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий. Также Лайф сообщал, что суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о многомиллионном мошенничестве. Известно, что в настоящее время обвиняемый скрывается на Украине.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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