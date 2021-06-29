Бывшего директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Экс-директор ФБК* Иван Жданов объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на ходатайство следствия об избрании заочного ареста обвиняемому.

"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлён не был", — цитирует ТАСС адвоката.