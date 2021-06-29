В Саратове шестеро иностранцев похитили студента-соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи
Четверо из них приехали ради этого из другого региона. "Виновница" преступления отрицает наличие обязательств перед организатором похищения.
Подозреваемые. Фото © LIFE
В Саратове шестеро граждан Туркменистана похитили соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 27 июня, когда студентка третьего курса СГУ Лачын Г. ехала в такси со своим однокурсником Соенч Ч.
Около общежития, в котором они проживают, к ним подбежали злоумышленники и вытащили их из такси. Девушка успела убежать, а её друга посадили в белый "ниссан" и увезли в неизвестном направлении. Студентка сообщила о похищении в полицию. Но злоумышленники сами вышли на связь. Незнакомец по телефону потребовал выкуп — три тысячи долларов.
Спустя два дня похитителей и их заложника нашли в съёмной квартире в Саратове. Злоумышленниками оказались шесть граждан Туркменистана. Четверо из них приехали из Адыгеи, а двое учатся в саратовском университете. Организатором похищения является 26-летний Максат О., который был знаком с Лачын Г.
По словам подозреваемого, похищение было попыткой вернуть собственные деньги. Максат рассказал, что отправил за Лачын деньги на родину, но она их так ему и не вернула, а звонки стала игнорировать. Девушка отрицает, что брала деньги в долг у знакомого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Похищение". В обстоятельствах предстоит разобраться следователям. Полиция задержала всех участников преступления. В отношении них будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее в Подмосковье няня похитила маленькую девочку, за которой ухаживала. Лайф публиковал видео похищения. Со слов матери ребёнка, похитительницей оказалась её знакомая, которая пообещала присмотреть за девочкой.
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