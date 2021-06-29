В Саратове шестеро иностранцев похитили студента-соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи

В Саратове шестеро граждан Туркменистана похитили соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 27 июня, когда студентка третьего курса СГУ Лачын Г. ехала в такси со своим однокурсником Соенч Ч.

Около общежития, в котором они проживают, к ним подбежали злоумышленники и вытащили их из такси. Девушка успела убежать, а её друга посадили в белый "ниссан" и увезли в неизвестном направлении. Студентка сообщила о похищении в полицию. Но злоумышленники сами вышли на связь. Незнакомец по телефону потребовал выкуп — три тысячи долларов.

Спустя два дня похитителей и их заложника нашли в съёмной квартире в Саратове. Злоумышленниками оказались шесть граждан Туркменистана. Четверо из них приехали из Адыгеи, а двое учатся в саратовском университете. Организатором похищения является 26-летний Максат О., который был знаком с Лачын Г.