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В Саратове шестеро иностранцев похитили студента-соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи

Четверо из них приехали ради этого из другого региона. "Виновница" преступления отрицает наличие обязательств перед организатором похищения.

29 июня, 13:29
<p>Подозреваемые. Фото © LIFE</p>

Подозреваемые. Фото © LIFE

В Саратове шестеро граждан Туркменистана похитили соотечественника из-за долга его подруги в $3 тысячи. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 27 июня, когда студентка третьего курса СГУ Лачын Г. ехала в такси со своим однокурсником Соенч Ч.

Около общежития, в котором они проживают, к ним подбежали злоумышленники и вытащили их из такси. Девушка успела убежать, а её друга посадили в белый "ниссан" и увезли в неизвестном направлении. Студентка сообщила о похищении в полицию. Но злоумышленники сами вышли на связь. Незнакомец по телефону потребовал выкуп — три тысячи долларов.

Спустя два дня похитителей и их заложника нашли в съёмной квартире в Саратове. Злоумышленниками оказались шесть граждан Туркменистана. Четверо из них приехали из Адыгеи, а двое учатся в саратовском университете. Организатором похищения является 26-летний Максат О., который был знаком с Лачын Г.

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По словам подозреваемого, похищение было попыткой вернуть собственные деньги. Максат рассказал, что отправил за Лачын деньги на родину, но она их так ему и не вернула, а звонки стала игнорировать. Девушка отрицает, что брала деньги в долг у знакомого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Похищение". В обстоятельствах предстоит разобраться следователям. Полиция задержала всех участников преступления. В отношении них будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее в Подмосковье няня похитила маленькую девочку, за которой ухаживала. Лайф публиковал видео похищения. Со слов матери ребёнка, похитительницей оказалась её знакомая, которая пообещала присмотреть за девочкой.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Николай Озеров
Николай Озеров

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