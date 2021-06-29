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"Сборы начались с нелепой травмы": Фигуристка Щербакова рассказала о подготовке к новому сезону

17-летняя спортсменка поблагодарила всех, кто за неё переживал, и заявила, что продолжает тренировки.

29 июня, 13:28
<p>Фото © Twitter / Team Shcherbakova</p>

Фото © Twitter / Team Shcherbakova

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заявила, что получила "нелепую" травму вне тренировочного процесса. Об этом она написала в "Инстаграме".

"К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд", написала спортсменка.

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Характер полученной травмы Щербакова не уточнила.

В минувшем сезоне фигуристка стала трёхкратной чемпионкой России, выиграла золото на первенстве планеты в Стокгольме и победила на командном чемпионате мира в Осаке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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