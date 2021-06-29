"Сборы начались с нелепой травмы": Фигуристка Щербакова рассказала о подготовке к новому сезону
17-летняя спортсменка поблагодарила всех, кто за неё переживал, и заявила, что продолжает тренировки.
Фото © Twitter / Team Shcherbakova
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заявила, что получила "нелепую" травму вне тренировочного процесса. Об этом она написала в "Инстаграме".
"К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд", — написала спортсменка.
Характер полученной травмы Щербакова не уточнила.
В минувшем сезоне фигуристка стала трёхкратной чемпионкой России, выиграла золото на первенстве планеты в Стокгольме и победила на командном чемпионате мира в Осаке.
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