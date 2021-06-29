Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заявила, что получила "нелепую" травму вне тренировочного процесса. Об этом она написала в "Инстаграме".

"К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд", — написала спортсменка.