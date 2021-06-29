Самый популярный McDonald’s в Москве опустел после введения QR-кодов. Видео © LIFE

Ресторан быстрого питания "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве опустел после перехода в "бесковидный" режим работы. Как узнал Лайф, теперь на входе в заведение стоит сотрудник, проверяющий у посетителей QR-код и удостоверение личности.

"Конечно же, это меньше людей, чем у нас было до введения ограничений, но сегодня это гораздо большее количество гостей, чем было вчера", — рассказала директор заведения Олеся Подоярова.

Помимо ресторана на Пушкинской площади также систему ввели ещё 11 заведений сети, включая предприятия на Арбате, Манежной площади и ВДНХ. При этом многие пользуются другими функциями "Макдоналдса" — доставкой или в виде заказа навынос, однако у окна, где можно приобрести еду с собой, выстроилась большая очередь. Некоторые пытаются попасть в зал, не имея при этом действительного цифрового кода, но делают это от незнания о новом режиме работы. По словам Подояровой, конфликтов с посетителями пока не было, но заведение предусмотрительно выставило охрану.

Всё же попавшие внутрь ресторана посетители объяснили, что прошли вакцинацию ещё до того, как новые ограничения были озвучены, или недавно переболели коронавирусом.