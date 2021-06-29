Самый популярный McDonald’s в Москве опустел после введения QR-кодов
Немногочисленные посетители ресторана признались, что не ожидали застать времена, когда в заведении будет так мало людей.
Самый популярный McDonald’s в Москве опустел после введения QR-кодов. Видео © LIFE
Ресторан быстрого питания "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве опустел после перехода в "бесковидный" режим работы. Как узнал Лайф, теперь на входе в заведение стоит сотрудник, проверяющий у посетителей QR-код и удостоверение личности.
"Конечно же, это меньше людей, чем у нас было до введения ограничений, но сегодня это гораздо большее количество гостей, чем было вчера", — рассказала директор заведения Олеся Подоярова.
Помимо ресторана на Пушкинской площади также систему ввели ещё 11 заведений сети, включая предприятия на Арбате, Манежной площади и ВДНХ. При этом многие пользуются другими функциями "Макдоналдса" — доставкой или в виде заказа навынос, однако у окна, где можно приобрести еду с собой, выстроилась большая очередь. Некоторые пытаются попасть в зал, не имея при этом действительного цифрового кода, но делают это от незнания о новом режиме работы. По словам Подояровой, конфликтов с посетителями пока не было, но заведение предусмотрительно выставило охрану.
"Проще закрыться": Бизнес-омбудсмен заявил, что рестораны Москвы потеряли до 80% выручки из-за QR-кодов
Всё же попавшие внутрь ресторана посетители объяснили, что прошли вакцинацию ещё до того, как новые ограничения были озвучены, или недавно переболели коронавирусом.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Комментариев: 0