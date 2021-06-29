Голикова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших ковидом

Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в целом полгода с постепенным угасанием. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Согласно международным и российским исследованиям, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняются в среднем в течение шести месяцев после перенесённой инфекции с постепенным угасанием до 9–12 месяцев", — отметила Голикова.