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Голикова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших ковидом

А ранее ВОЗ не рекомендовала россиянам отказываться от вакцинации, даже если в их крови обнаружены антитела после болезни.

29 июня, 14:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в целом полгода с постепенным угасанием. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Согласно международным и российским исследованиям, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняются в среднем в течение шести месяцев после перенесённой инфекции с постепенным угасанием до 9–12 месяцев", — отметила Голикова.

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А ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала россиянам отказываться от вакцинации, если в их крови обнаружены антитела. Официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что прививку можно делать при любом уровне антител, она не нанесёт никакого вреда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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