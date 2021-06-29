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Почти 90 тысяч москвичей записались на вакцинацию от ковида за сутки

Столичные власти выразили надежду за месяц-полтора привить порядка 1,5–2 миллионов человек.

29 июня, 14:05
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В Москве за сутки число записей на вакцинацию от коронавируса достигло 87 тысяч человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

Градоначальник назвал этот показатель высоким, отметив, что такого результата удалось добиться благодаря введённым требованиям для работников сферы услуг и ограниченному доступу в рестораны и кафе. Собянин выразил надежду на дальнейшие шаги в сторону создания коллективного иммунитета.

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"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьём ещё около 1,5–2 млн человек. Это будет серьёзное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — заявил Собянин.

Ранее в Российской академии наук назвали долю вакцинированных от ковида россиян. По оценкам специалистов, победить пандемию удастся при вакцинации 60–70% населения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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