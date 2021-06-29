Почти 90 тысяч москвичей записались на вакцинацию от ковида за сутки

В Москве за сутки число записей на вакцинацию от коронавируса достигло 87 тысяч человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

Градоначальник назвал этот показатель высоким, отметив, что такого результата удалось добиться благодаря введённым требованиям для работников сферы услуг и ограниченному доступу в рестораны и кафе. Собянин выразил надежду на дальнейшие шаги в сторону создания коллективного иммунитета.

"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьём ещё около 1,5–2 млн человек. Это будет серьёзное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — заявил Собянин.