Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в РФ
Председатель правительства призвал её дать соответствующее поручение главным санитарным врачам в субъектах.
Анна Попова. Фото © Kremlin.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете в стране массовых мероприятий, включая политических, из-за распространения коронавируса.
"Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на чётко определённые критерии методических рекомендаций", — объяснила она на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
Ведомство подготовило проект постановления государственного санитарного врача, где прописаны не рекомендации, а требования о соблюдении необходимых правил. Мишустин в свою очередь попросил Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию.
Ранее глава РАН назвал долю вакцинированных от коронавируса россиян. По оценке учёных, победу над эпидемией не удастся одержать до иммунизации 60–70% населения.
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