НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в РФ

Председатель правительства призвал её дать соответствующее поручение главным санитарным врачам в субъектах.

29 июня, 14:12
<p>Анна Попова. Фото © Kremlin.ru</p>

Анна Попова. Фото © Kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете в стране массовых мероприятий, включая политических, из-за распространения коронавируса.

"Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на чётко определённые критерии методических рекомендаций", — объяснила она на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Ведомство подготовило проект постановления государственного санитарного врача, где прописаны не рекомендации, а требования о соблюдении необходимых правил. Мишустин в свою очередь попросил Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию.

Попова: Заболеваемость ковидом растёт во всех регионах России

Попова: Заболеваемость ковидом растёт во всех регионах России

Ранее глава РАН назвал долю вакцинированных от коронавируса россиян. По оценке учёных, победу над эпидемией не удастся одержать до иммунизации 60–70% населения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Циничная суета": Супругу и детей умершего миллиардера Бурлакова вывели из себя попытки наследников-самозванцев получить его тело

сегодня в 15:30

Роспотребнадзор подтвердил проникновение в страну штамма "дельта плюс"

сегодня в 13:52

Вирусолог оценил сообщения о новом способе заражения ковидом

сегодня в 14:45

СМИ узнали о риске отмены половины рейсов на курорты Краснодарского края

сегодня в 15:28

Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

сегодня в 15:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1