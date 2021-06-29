Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете в стране массовых мероприятий, включая политических, из-за распространения коронавируса.

"Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на чётко определённые критерии методических рекомендаций", — объяснила она на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Ведомство подготовило проект постановления государственного санитарного врача, где прописаны не рекомендации, а требования о соблюдении необходимых правил. Мишустин в свою очередь попросил Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию.